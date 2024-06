Der neue Cheftrainer Markus Anfang ist offiziell beim 1. FC Kaiserslautern vorgestellt worden. Auch die Kaderplanung für die neue Saison schreitet voran.

Wie haben die RHEINPFALZ-Redakteure Julian Laber und Wolfgang Pfeiffer die Vorstellung Anfangs erlebt? Und was hat Geschäftsführer Thomas Hengen beim Redaktionsbesuch in Ludwigshafen so alles erzählt? Wer ist eigentlich der Teufel der Saison? Darum geht es in der neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Lautre“.