Zunächst wollen die Kansas City Chiefs am Sonntag den Super Bowl gewinnen, wenn sie in der 57. Auflage des NFL-Endspiels gegen die Philadelphia Eagles antreten. Doch der Blick von Eigentümer Clark Hunt geht bereits in die kommende Saison, denn dann reisen die Chiefs für ein Spiel nach Deutschland. Vorfreude und Aufregung seien riesig, sagte Hunt zur RHEINPFALZ bei der Opening Night zur Super-Bowl-Woche in Phoenix: „Der deutsche Markt ist sehr wichtig, nicht nur für die Kansas City Chiefs, sondern für die ganze NFL. Dort sind mit die meisten American-Football-Fans außerhalb der USA.“

Ob die Mannschaft in Frankfurt oder in München antrete, beide Städte sind mögliche Austragungsorte, wisse er noch nicht und lässt sich auch keinen Favoriten entlocken. Mit einer Entscheidung der NFL rechnet er im April. Die Allianz-Arena aber kennt Hunt bestens, die Chiefs unterhalten ebenfalls eine Partnerschaft mit dem FC Bayern München. „Wenn wir die Gelegenheit hätten, ein Heimspiel in München auszutragen, wäre das etwas ganz Besonderes“, sagt Hunt. Alle Aussagen des Chiefs-Eigentümer aus dem exklusiven Gespräch lesen Sie hier.