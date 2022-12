Allein das Trinkgeld, das der Fahrer des Lieferwagens mit Brot an Bord einmal erhielt, war fürstlich: 500 Euro. Die Bestellung belief sich über elf Laibe eines mit Gold und Silber veredelten Brotes aus der Bäckerei Pan Piña bei Marbella in Spanien. Die sagt von sich, das teuerste Brot der Welt zu backen.

Diese Behauptung nimmt man dem zuständigen Bäcker Juan Manuel Moreno ab: „Das teuerste Brot kostet derzeit 10 750 Euro“, teilt der Spanier auf Nachfrage mit. Dafür erhält die zahlungskräftige Kundschaft einen edel schimmernden, etwa einen Kilo schweren Brotlaib.

Folgende Zutaten stecken unter anderem in dem lange gegärten Teig: Bio-Quinoa-Mehl, Wasser aus dem Algatocín-Gebirge, von Hand gewonnenes Steinsalz und dehydrierter Kaviar.

Hört sich gut an! Aber erst die „Hauptzutat“ lässt den Preis annähernd plausibel erscheinen: Pulver und feine Flocken der beiden Edelmetalle. Einen besonderen Geschmack verleihen Gold und Silber dem Brot allerdings nicht. Geliefert hat Pan Piña die exklusive Ware etwa in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach China und in die USA.

Champagner und Gold

Eines der teuersten Brote der Welt backt auch Robert Didier - und zwar in seiner Orchard Pigs Bakery in Wrexham, North Wales. Für seinen „Royal Bloomer“ greift der Bäcker nicht nur auf Sauerteig zurück. Er stellt sich auch Champagner und Gold zurecht.

Zwei Gramm in 23 Karat fügt Didier dem Sauerteig-Starter hinzu, also der Vorstufe zum eigentlichen Teig. Nach einer langen Gehzeit und dem Backvorgang „glänzt das Gold leicht, wenn man das Brot durchschneidet“, wie der Bäcker erklärt.

Kostenpunkt: 240 Britische Pfund (umgerechnet rund 275 Euro). Hinzukommt das Porto, falls die Käuferin oder der Käufer das Brot nicht selbst beim Meister abholt. Damit kostet der „Royal Bloomer“ 60 Mal mehr als das Standard-Sauerteigbrot, das Didier für vier Pfund (rund 4,60 Euro) über die Ladentheke reicht.

Weitere verblüffende Fakten über Brot, die Sie kennen sollte.