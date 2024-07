Am Montag ist ein 14-jähriges Mädchen aus dem niedersächsischen Delmenhorst im Krankenhaus gestorben, nachdem sie eine Woche zuvor zusammen mit ihrer Familie beim Grillen von einem Gewitter überrascht worden war. Die Familie hatte Schutz unter einem Baum gesucht. Das war offenbar keine gute Idee.

Jedes Jahr sterben in Deutschland Menschen an Blitzschlägen. Doch wie verhält man sich richtig: auf dem freien Feld, beim Wandern im Wald, beim Telefonieren mit dem Handy? Ist man in einem Cabrio sicher? Manche Ratschläge sind Mythen, doch sie halten sich hartnäckig.

Einen Ratgeber lesen Sie hier.