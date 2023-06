Das Hamburger Medien- und Forschungsschiff Aldebaran hat am Sonntag Halt im Speyerer Yachthafen nahe dem Sealife gemacht. Es fährt seit dieser Woche den Rhein entlang und untersucht, wie es um die Gesundheit des Flusses steht.

Das Schiff starte am 8. Juni – dem Welttag der Meere – in Straßburg seine insgesamt 1100 Kilometer lange Reise, die es den Rhein entlang, über die Elbe und verschiedene Kanäle bis nach Lübeck führt. Nach Angaben der Deutschen Meeresstiftung sollen dabei mehr als 100 Proben gesammelt werden, die Aufschluss über die Artenvielfalt, Schadstoffe und Klimagase in den Flüssen geben. In den Häfen trifft das Team unterwegs auf zahlreiche lokale Initiativen, die sich für den Gewässerschutz vor Ort stark machen. In Speyer dürfen Besucherinnen und Besucher des Sealife um 16.15 Uhr und um 17.15 Uhr der Crew rund um Frank Schweikert, dem Gründer der Deutschen Meeresstiftung, Fragen stellen. Nach Angaben von Sealife-Sprecherin Camilla Hartmann wurden an der Anlegestelle 60 Liter Rheinwasser entnommen. Die biologische Vielfalt werde anhand eines DNA-Tests untersucht. Bei der Pilot-Studie wirken das Leibnitz Institut für Biodiversität und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit. Ziel sei, künftig für verbindliche Zuständigkeiten für die Verunreinigungen in Gewässern zu sorgen. „Denn schließlich beginnt in den Flüssen das Meer und verbindet uns Menschen – auch im Binnenland – enger mit unserem größten Ökosystem, als wir auf den ersten Blick annehmen“, heißt es von der Deutschen Meeresstiftung.