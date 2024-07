Am Sonntag kommende Woche startet der 1. FC Kaiserslautern in die neue Zweitligasaison. Die „Roten Teufel“ müssen zum Auftakt auswärts beim SSV Ulm ran.

Dass der FCK am ersten Spieltag direkt gegen einen Aufsteiger ran muss, ist nicht unbedingt von Vorteil, findet Marek Nepomucký, FCK-Reporter der RHEINPFALZ in der neuen Folge von „Lautre“. Und in Preußen Münster wartet am dritten Spieltag direkt der nächste Liga-Neuling. Im FCK-Podcast der RHEINPFALZ spricht der Experte mit Julian Laber auch über die sportlichen Aussichten des FCK und darüber, warum der Kader derzeit noch nicht für ganz oben reicht.