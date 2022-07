Es war die schwerste Naturkatastrophe in Deutschland seit der Sturmflut von 1962: Am Donnerstag jährt sich das Jahrhunderthochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit insgesamt mehr als 180 Toten zum ersten Mal. Sintflutartige Regenfälle führten am 14. und 15. Juli vergangenen Jahres zu Überflutungen, die ganze Landstriche verwüsteten.

Besonders stark betroffen wurde der Landkreis Ahrweiler. Von den mehr als 3000 beschädigten Häusern wurden mindestens 467 zerstört. Wie sieht es heute im Ahrtal aus, wie geht es den Menschen heute, die in der Flutnacht alles verloren haben?

