Auf www.gameswirtschaft.de werden seit fast einem Jahr wochen-, mittlerweile tagesaktuelle Hinweise dazu veröffentlicht, in welchen (Online-)Shops wieder Konsolen-Kontingente erhältlich sind. Daneben hat Chefredakteurin Petra Fröhlich noch einen weiteren Tipp parat, wie man vor Weihnachten vielleicht doch noch an eine Playstation 5 oder Xbox Series X kommt: „Offline gucken und in die Märkte gehen.“ Online seien die Konsolen bei den Händlern meist nur in kleinen Zeitfenstern zu haben: „Da hat man kaum eine Chance.“

Online kann es teurer werden

Offline vielleicht schon eher, sagt Fröhlich: „Es gibt im Handel immer wieder Vorbestellaktionen, die oft nicht beworben werden.“ Sie rät dazu, in Geschäften gezielt nach der Wunschkonsole zu fragen. Und zwar in jedem Laden, der irgendwie Computer- und Videospiele verkauft – beispielsweise auch in Drogerieläden mit Elektronikabteilung. „Fragen kostet ja nix“, sagt Fröhlich, die von Anrufen abrät: „Da wird man oft abgebügelt.“

Wer unbedingt eine der neuen Konsolen wolle, und bereit sei, tiefer in den Geldbeutel zu greifen, könne zudem auf Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen fündig werden: „Dann wird’s in der Regel aber deutlich teurer.“

Wieso es bei den Konsolen Lieferschwierigkeiten gibt und welche Art des Gameplay bei den Deutschen am beliebtesten ist, lesen Sie hier.