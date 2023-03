Pflege: Müssen Bürger bald länger auf ihr Geld warten?

Müssen Pflegebedürftige künftig länger auf ihr Geld warten, weil die Einstufung in die Pflegestufe länger dauert? Seit Februar liegt ein neuer Gesetzentwurf auf dem Tisch. Der sieht vor, dass der Medizinische Dienst bis auf wenige Ausnahmen Hausbesuche zur Begutachtung macht. In der Pandemie ging es auch telefonisch. Video-Sprechstunden wären auch eine Möglichkeit. Der Medizinische Dienst (MD) Rheinland-Pfalz warnt vor einer Verschärfung der Situation. Hier geht’s zum Artikel.

Warum der Streik bei der Bahn so schlimm wird

Der Streiktag am kommenden Montag wird wohl der für Bahnkunden bisher schlimmste in der Geschichte der Deutschen Bahn. Wenn die Gewerkschaft EVG es darauf anlegt, kann in fast ganz Deutschland kaum ein Zug fahren. Hier geht’s zum Artikel.

Schüler können wegen Streiks unter Umständen zu Hause bleiben

Angesichts des umfassenden Warnstreiks bei den öffentlichen Verkehrssystemen, zu dem die Gewerkschaften Verdi und EVG aufgerufen haben, können Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz am Montag unter Umständen zu Hause bleiben. Aber ab wann ist das möglich? Hier geht’s zum Artikel.

Wie lief das Geschäftsjahr 2002 beim Lebensmittelkonzern Wasgau AG?

Mit einem Rekordumsatz und einem Ergebnis, das über den Vor-Corona-Jahren liegt, hat die Pirmasenser Wasgau AG das Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen. Der Lebensmittelkonzern betreibt über 70 Supermärkte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dieses Jahr ist die Expansion nach Baden-Württemberg anvisiert. Hier geht’s zum Artikel.

Störche zum Greifen nah: Spaziergang mit erstaunlichen Erlebnissen

Bornheim ist als Storchendorf berühmt. Vor 25 Jahren hat der inzwischen verstorbene Bürgermeister Dieter Hörner die Initiative „Aktion Pfalzstorch“ zur Wiederansiedlung der Art mit angestoßen. Das Ergebnis ist bei Führungen zu bestaunen. Hier geht’s zum Artikel.

Günstige Tarife für Windpark-Anrainer

Einige Windparkbetreiber verkaufen ihren Strom zu sehr niedrigen Preisen an Haushalte in der Umgebung. Das soll die Akzeptanz der Anlagen sichern. Hier geht’s zum Artikel.

Steht das Festival Palatia Jazz vor dem Aus?

Palatia Jazz hat 26 Jahre lang aktuellen Jazz an historische Orte gebracht und damit ein begeistertes Publikum gewonnen. Jetzt ist das Festival für 2023 abgesagt worden. Ob es mit dem einstmals größten Jazzevent in der Pfalz überhaupt weitergeht, ist fraglich. Festivalleiterin Yvonne Moissl erklärt, warum ihr Konzept nicht mehr funktioniert. Hier geht’s zum Artikel.

Sehnsucht nach Frühling: Viele Menschen pilgern zur Gimmeldinger Mandelblüte

Am Samstag 25.3. wird um 14 Uhr das Gimmeldinger Mandelblütenfest an der Meerspinnhalle offiziell eröffnet – mit Musik vom Mandelblütenexpress, den Mandelhoheiten und dem Oberbürgermeister. Gefeiert wird erstmals an zwei Wochenenden. Hier geht’s zum Artikel.

Pro und Contra: Wie viel Mandelblütenfest kann Gimmeldingen vertragen?

Einige Anwohner stört der Besucheransturm zur Mandelblütenzeit und die Probleme, die dieser mit sich bringt. Andere flüchten sogar in den Urlaub. Ist das angemessen oder übertrieben? Hier geht’s zum Artikel.

Wenn das Standesamt einen nicht heiraten lässt

Er will doch nur heiraten. Doch so einfach ist es nicht, zumindest nicht ohne originale Geburtsurkunde mit Apostille, wie er beim Standesamt erfährt. Daraus resultiert für einen Speyerer eine Odyssee. Das „Problem“: Der Deutsche ist in New York auf die Welt gekommen. Hier geht’s zum Artikel.

Nach Verlust bei Weinbergnacht: Ehering ist wieder da

Tränenreiche zwei Wochen liegen hinter Mareen Schmitz-Weidlich. Die Sauerländern hatte bei der Dürkheimer Weinbergnacht ihren Ehering verloren. Inzwischen ist sie wieder glücklich: Freunde haben das gute Stück doch noch gefunden. Hier geht’s zum Artikel.