Sollten Hausaufgaben abgeschafft werden?

Streitfall: Künstliche Intelligenz wie Chat GPT kann selbstständig Essays und Zusammenfassungen schreiben oder Matheaufgaben lösen. Stellt sich die Frage, wie sinnvoll Hausaufgaben da noch sind. Darüber ist eine Grundsatzdiskussion entbrannt. Die Schüler in Rheinland-Pfalz fordern eine Abschaffung, das Ministerium und die Lehrer halten dagegen. Die RHEINPFALZ-Redakteurinnen Elisia Ruiz und Simone Schmidt stellen Pros und Kontras gegenüber. Zum Artikel

Wie tickt der Corona-Mörder heute?

Vor einem Jahr begann der Prozess gegen einen Mann, der keine Corona-Maske tragen wollte und deshalb in Idar-Oberstein einen Tankstellen-Kassierer erschossen hatte. Verteidigt hat den Mörder der Pfälzer Anwalt Alexander Klein. Uwe Renners und Christoph Hämmelmann haben ihn gefragt, wie sein Mandant heute über das Verbrechen denkt. Zum Artikel

Absagen und lange Wartezeiten: Verzweifelte Hausarzt-Patienten

Dass Hausärzte immer mehr unter Druck geraten und damit auch die Versorgung von Patienten, dürfte inzwischen jedem klar geworden sein. Besonders angespannt ist die Situation im Ludwigshafener Norden – zwei Mitarbeiterinnen bitten deshalb um Verständnis für Absagen und lange Wartezeiten. Zum Artikel

Bluttat in Oggersheim: Wie Liliana Belzer zur Lebensretterin wurde

Zusammen mit der Kassiererin der Drogeriemarktfiliale hat Liliana Belzer dem dritten Opfer der Oggersheimer Messerattacken erste und entscheidende Hilfe geleistet. Es hätte nicht viel gefehlt, und sie wäre dem Täter während seiner blindwütigen Verfolgungsjagd direkt gegenübergestanden. Zum Artikel

Eiererlei zum Osterfest: Fünf Arten, das Ei zu genießen

Das Ei hat an diesem Wochenende unsere volle Aufmerksamkeit. Meist ist es hart gekocht und bunt bemalt. Es gibt natürlich noch die aus zarter Schokolade. Aber wir Landkreisredakteure sind beim Hühnerei geblieben und haben über den gewöhnlichen Ostertellerrand hinausgeschaut, was sich daraus noch so alles zaubern lässt. Eine Verführung. Zum Artikel

Wie Schiedsrichter ausgebildet werden: Drauf gepfiffen

Fußball-Deutschland hat ein Schiedsrichter-Problem, es gibt zu wenige Referees. In Edenkoben wollen sich 24 Kandidaten zum Unparteiischen ausbilden lassen. Sie wissen: Nicht nur das Image leidet mit jedem Pfiff, viele haben Angst vor Angriffen. Ein Besuch. Zum Artikel

Schaf die Ohren abgeschnitten: Polizei sucht Tierquäler und Tierdiebe

Die Taten sollen sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten zugetragen haben. Zum Artikel

Bildungsvertreter uneins beim Thema Gendern an Schulen

Es ist eine Diskussion über den Küchentisch hinaus: Inzwischen beschäftigen sich auch Gerichte damit, ob in bestimmten Bereichen „gegendert“ werden soll oder nicht. Wie sieht es im Umfeld Schule aus? Zum Artikel

Bei Waldbaden und Yoga im Pfälzerwald entschleunigen und Stress abbauen

Gute Luft, Ruhe und die vorherrschende Farbe Grün: Der Wald tut Körper und Seele nachweislich gut. Bei zwei Veranstaltungen können Teilnehmende das unter Anleitung für sich nutzen: beim Waldbaden und einer Yoga-Auszeit im Pfälzerwald. Zum Artikel