Kurz vor Weihnachten brannte das Wohnhaus von Familie Johann in Eußerthal komplett aus. Schuld war ein technischer Defekt im Geschirrspüler. Was kann man tun, damit Haushaltsgeräte kein Feuer fangen? Ein regelmäßiger E-Check der festinstallierten Elektrik und der Haushaltsgeräte sei so nötig wie der Tüv beim Auto, sagt Armin Pister, stellvertretender Obermeister der Elektro-Innung der Südpfalz. Welche Tipps der Experte sonst noch hat lesen Sie im ausführlichen Bericht.