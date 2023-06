Die Bettwäsche sollte regelmäßig gewechselt werden, damit das Bett hygienisch bleibt. Schweiß, Hautschuppen und Schmutz können Betten schnell in ein Paradies für Milben und Keime verwandeln. Doch wie oft sollte das Bett frisch bezogen werden? Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel empfiehlt alle zwei Wochen zu einem Wechsel.

In einer Hitzeperiode, in der man nachts stark schwitzt, sei es ratsam, die Bettwäsche öfter zu waschen. Marc Böhle, Präsident des Verbandes der Bettenfachgeschäfte, rät: „Wer unbekleidet schläft, sollte seine Bettwäsche jede Woche wechseln.“ Schließlich verliere der Mensch jede Nacht bis zu zwei Liter Schweiß. Die Bettwäsche längere Zeit nicht zu wechseln sei zwar nicht gefährlich, aber der nächtliche Schlafplatz könne nach einiger Zeit unhygienisch werden.

Normalerweise reicht es laut Experten, Bettbezüge bei Waschtemperaturen von 30 bis 40 Grad zu waschen. „Wichtig ist, die gewaschene Wäsche nicht lange in der Maschine zu lassen, damit sich Keime nicht zu stark vermehren“, so Glassl. Optimalerweise wird Bettwäsche an der Luft getrocknet, was keimreduzierend wirke.

Decken lüften, nicht vergessen

Beim Wechseln der Bettwäsche werde außerdem oft vergessen, auch die Bettdecke, das Kissen und die Matratze auszulüften und die darin enthaltene Feuchtigkeit trocknen zu lassen. Der Experte rät: Die Bettdecke und das Kissen dazu am besten im Freien aufhängen. Geht das nicht, können die Decken auch über einen Stuhl gelegt oder zumindest auf dem Bett weit zurückschlagen und einige Zeit das Fenster geöffnet werden.

Laut Böhle wirkt sich regelmäßiges Waschen der Bezüge übrigens positiv auf die Lebensdauer der Bettdecke aus. Denn Schweiß und Cremereste von der Haut gehen auf die Bezüge über. Ist diese Schicht Stoff gesättigt, „gelangen die Stoffe auch in die Decke, was ihr auf Dauer schadet, erklärt der Betten-Experte.