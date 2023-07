Rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden immer noch an den Folgen einer Corona-Infektion. Viele können nur noch teilweise arbeiten. Jetzt stehen 40 Millionen Euro bereit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will damit die Erforschung besserer Behandlungsmethoden intensivieren und die Befähigung von Ärzten und Reha-Experten im Umgang mit dieser und ähnlichen Erkrankungen vorantreiben. Auch wurde eine Internetseite mit aktuellen Nachrichten zu Long Covid freigeschaltet. Den Beitrag dazu lesen Sie hier.