Die Landfrauen haben Nachwuchsprobleme, mancher Ortsverein hat sich deshalb bereits aufgelöst. Was machen die Vereine in der Region, um vom angestaubten Landfrauen-Image wegzukommen?

„Wir sind für alles offen“, erklärt Heike Eberle. Die Landfrauen in Weisenheim am Berg würden sich über neue Mitstreiterinnen mit neuen Ideen freuen. Die meisten Mitglieder sind über 60 Jahre alt, es fehlt der „Nachwuchs“. „Viele denken, das ist verstaubt, es geht nur ums Kuchen backen“, sagt Waltraud Bitz. Sie erklärt, dass es zahlreiche interessante Kurse und Vorträge rund um Ernährung, Kreativität oder soziale Themen gebe.

Obwohl die Programme in den Amtsblättern veröffentlicht werden, würden viele Menschen das Angebot nicht registrieren. Deshalb sind die Landfrauen aus Weisenheim am Berg bei Facebook aktiv. Über die neue Landfrauen-App bekommen sie außerdem Einblick in die Programme anderer Ortsvereine. Die interne Kommunikation läuft mittlerweile häufig über eine Whatsapp-Gruppe.

Die Freinsheimer Landfrauen, die kurz vor der Auflösung stehen, wollen ebenfalls Strategien entwickeln werden, um neue Mitglieder zu gewinnen. Dafür wollen die Freinsheimerinnen ihren Auftritt in den Sozialen Medien vorantreiben und verstärkt dahin gehen, wo junge Mütter zu finden sind, nämlich in die Schulen und Kindertagesstätten.

Welche Ideen es noch gibt und welche Beispiele Mut machen, steht in unserem ausführlichen Artikel.