Die Rettung von 99 Schülern am Heuberg im Kleinwalsertal sorgte für hitzige Debatten. Warum endete die Tour so dramatisch? Eine Spurensuche am Berg.

Freitag, 13.25 Uhr: Schnell finden wir den Steig, dem man ansieht, was hier los war. Alles ist aufgeweicht von den Stiefeln der Bergretter, die hier einen Teil der Schüler zurück in Sicherheit führten. Vor dem ersten steilen Anstieg ist das Gras großflächig platt gedrückt. Das muss der Punkt sein, von dem aus die meisten Schüler per Hubschrauber und Tau geborgen wurden. Denn für eine Landung ist es viel zu eng.

Hinter der Fläche der erste Aufschwung. Der Anstieg ist steil, verschlammt, rutschig. Weiterlesen