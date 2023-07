Schöne Wege, Aussichten und eine Pfälzerwald-Hütte: die perfekte Wanderung. Für Menschen. Hunde mögen dagegen ganz andere Dinge. Was macht eine gute Hundewanderung aus?

Die Pfälzerin Susanne Rohmund hat einen ganzen Hunde-Wanderführer zu Hundewanderungen in der Pfalz geschrieben. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt sie, auf was es bei Wanderungen mit Hund ankommt, was den Vierbeinern am besten gefällt und was in den Hunde-Wander-Rucksack gehört. Zum Artikel.