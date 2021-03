Es prasselt von allen Seiten auf uns ein: Der englische Erreger könnte doch tödlicher verlaufen. Pollenflug macht Corona vielleicht ansteckender. Kein Grund zur Panik. Erst mal die Studien genau lesen.

Virale Großwetterlagen

Auf den ersten Blick hört sich das Ganze dramatisch an: Die britische Variante des Coronavirus erhöht die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, um 64 Prozent. Das hat ein britisches Team um den Mathematiker Robert Challen von der University of Exeter herausgefunden.

Die Studie ist gut durchdacht. Und die Zahlen, mit denen die Forscher im Fachblatt „The BMJ“ aufwarten, sind beeindruckend: Die Daten von über 100.000 Corona-Positiven wurden ausgewertet. Doch der Teufel steckt wie immer im Detail.

