Während vor zehn Jahren das Mannheimer Nationaltheater Jubiläums- und Jubelstätte war, sollen nun zum 50. Bestehen des Walldorfer Software-Konzerns SAP über das Jahr hinweg in regelmäßigen Abständen verschiedene Wettbewerbe und Spiele stattfinden. So sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Historie, die Standorte und die Kultur der SAP einbezogen werden, teilte ein Unternehmenssprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Das weltweite Motto dafür: shaping tomorrow together – was so viel heißt wie: gemeinsam die Zukunft gestalten. Aber es gibt noch ganz besondere weitere Geburtstagsveranstaltungen – in Mannheim und Hamburg.