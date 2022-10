Um herauszufinden, wie sicher und gut es sich in der Pfalz wirklich radelt, hat die RHEINPFALZ die Unfallstatistiken der vergangenen fünf Jahre ausgewertet, Fahrrad-Experten nach Methoden gefragt, Radfahren sicherer zu machen – und bei allen größeren Städten der Pfalz nachgehört, was davon sie denn bereits umgesetzt haben und was nicht. Dabei gab es sehr logische, aber auch überraschende Ergebnisse: Zum Beispiel möchte Pirmasens trotz seiner vielen Hügel zur Fahrradstadt werden. Und Landau will eine große Menge Geld ausgeben. Zu den Artikeln:

(1) Hier passieren die meisten Rad-Unfälle in der Pfalz – mit interaktiven Karten und Grafiken: zum Artikel.

(2) Gefahren beim Radeln – Warum die meisten Unfälle an Kreuzungen passieren: zum Artikel.

(3) Wie fahrradfreundlich sind die Städte in der Pfalz? – zum Artikel.

(4) Das ist die fahrradfreundlichste Stadt der Pfalz: zum Kommentar.

(5) Wer es ganz genau wissen will – Hier finden Sie alle Ergebnisse der Umfrage bei den Stadtverwaltungen: zum Artikel.