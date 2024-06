Seit dem 2:0-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn am Mittwoch steht fest: Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht im Achtelfinale der Europameisterschaft. Ob das Team als Gruppensieger oder -zweiter in die nächste EM-Runde einzieht, entscheidet sich am Sonntag beim Duell gegen die Schweiz (21 Uhr, ARD/Magenta TV).

Abhängig von der Platzierung ist dann der Gegner im Achtelfinale. Der Sieger der „deutschen“ Gruppe A trifft nämlich am 29. Juni, 21 Uhr, in Dortmund auf den Zweiten der Gruppe C. Der Zweitplatzierte der Gruppe A trifft am gleichen Tag, 18 Uhr, auf den Zweiten der Gruppe B.

Italien und England mögliche Gegner

Dort steht Spanien bereits als Gruppensieger fest. Den zweiten Platz belegt derzeit Italien (drei Punkte), vor Albanien und Kroatien (jeweils ein Punkt). Es könnte also schon im Achtelfinale zum Aufeinandertreffen mit der „Squadra Azzurra“ kommen.

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit auf einen frühen Klassiker, denn in Gruppe C liegt England – derzeit Gruppenerster – mit vier Zählern nur zwei Punkte vor Dänemark und Slowenien. Nur Serbien (ein Punkt) auf dem vierten Platz kann nicht mehr an den „Three Lions“ vorbeiziehen, da das Team von Trainer Gareth Southgate das direkte Duell für sich entschieden hat.

