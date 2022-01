Eine große Überraschung erlebte vor Weihnachten ein in Mainz lebender ehemaliger Asylbewerber. Der 31-Jährige entdeckte auf seinem Konto eine Überweisung in Höhe von 400.000 Euro. Dem Syrer war schnell klar, dass ihm das Geld nicht gehörte. Aber was tun? In seiner Not wendete er sich an die Mainzer Polizei. „Der Mann wusste nicht, was er machen soll und wie er das Geld zurücküberweisen soll“, schildert ein Polizeisprecher den ungewöhnlichen Vorfall. Obwohl es sich nicht um einen polizeilichen Sachverhalt gehandelt habe, hätten die Kollegen gerne geholfen. Sie stellten den Kontakt zum Absender der Überweisung, der Kreisverwaltung Mainz-Bingen her.

Zahlendreher schuld

Wie sich herausstellte, war ein Zahlendreher bei der Überweisung verantwortlich für den unerwarteten Geldsegen. “Die 400.000 Euro waren für eine Verbandsgemeinde für den Bereich Jugend und Soziales bestimmt“, teilt der Pressesprecher des Kreises mit. Nicht nur der 31-Jährige habe den Fehler bemerkt, sondern auch die Bank, die die Rückabwicklung in die Wege leitete. Landrätin Dorothea Schäfer habe sich in einem Brief für die Unannehmlichkeiten bei dem Syrer entschuldigt und für sein Verhalten bedankt. Als Anerkennung für seine Ehrlichkeit werde der Mann auch noch eine Entschädigung erhalten, kündigte die Kreisverwaltung an. Zuerst hatte die „Allgemeine Zeitung“ berichtet.