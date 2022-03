IEuropa erlebt gerade die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Ein Ort, in dem die Gemeinschaft für die Menschen aus der Ukraine Großes leistet, ist Insheim. Nicht nur die Erwachsenen packen mit an, auch die Kinder kümmern sich liebevoll um ihre neuen Mitschüler. Wie eine Familie 17 Ukrainer in ihrem Haus aufnahm und wie der neue Schulalltag ins der Grundschule jetzt aussieht, erfahren Sie im ausführlichen Bericht.