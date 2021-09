Der tote Taiwaner ist selbst schuld. So sieht es zumindest der Träger, der mir an diesem Morgen hilft, die Koffer von der Rezeption in Richtung meiner Hütte zu schleppen, vorbei an blühenden Oleandersträuchern. Der Taiwaner ist fünf Monate vor meinem Besuch in Kenia ums Leben gekommen, mitten im Garten des Hotels, am Ufer des Naivashasees. Und das letztlich nur, weil hier die Valentinsrosen für halb Europa angebaut werden. Weiterlesen

Färber, Köhler, Rosenpflücker: Unser Autor Jan Stremmel ist jahrelang durch die Welt gereist und hat die dreckigen Jobs gemacht, die für unser bequemes Leben nötig sind. Seine Erkenntnis: Unser Konsum ist Teil des Problems – und damit auch Teil der Lösung. Zum Artikel