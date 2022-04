Mülltrennung auf der Air Base: Der Recycling-Ausbilder

Die Luftwaffenbasis in Ramstein gilt als der amerikanischste Ort in Deutschland. Hier leben und arbeiten Tausende US-Bürger. Aber in einem ganz wesentlichen Punkt herrscht auf dem 1400 Hektar großen Areal urdeutsche Strenge und Disziplin: bei der Mülltrennung. Zum Artikel

Warum Städter und Dörfler unterschiedlich ticken

Langsames Internet, schlechte Busanbindung, wenige Jobs – die Provinz gilt als abgehängt. Deswegen zieht es viele in die Städte. Im Interview erklärt ein Politik-Ökonom die Unterschiede zwischen Stadt- und Dorfmenschen. Zum Artikel

Ukrainer feiern jetzt erst Osternacht

An diesem Wochenende feiern die russisch-orthodoxen Christen ihr Osterfest. Für die ukrainischen Geflüchteten in Neustadt ist es ein Fest fern der Heimat und der Familie. Ein paar ihrer Traditionen halten sie aber aufrecht. Zum Artikel

Mietkaution sorgt immer wieder für Streit

Jede Anmietung einer Wohnung beginnt mit einer Kaution. Sie soll verhindern, dass der Vermieter auf Schäden oder anderen Forderungen sitzen bleibt. Es gibt gute Gründe aufeinander zuzugehen. Zum Artikel

Aufnahmestopp bei der Frankenthaler Tafel

Seit Mitte April nimmt die Tafel in Frankenthal keine neuen Kunden mehr auf. „Auch wenn wir niemanden wegschicken wollen, geht es im Moment nicht anders“, sagt die örtliche Malteser-Geschäftsführerin. Zu wenig helfende Hände sind nur ein Grund. Zum Artikel

Haben Ukraine-Flüchtlinge einen Anspruch auf ein Basiskonto?

Alle Verbraucher, die sich rechtmäßig in der EU aufhalten, haben Anspruch auf ein sogenanntes Basiskonto in Deutschland. Das gilt auch für Geflüchtete aus der Ukraine, die beispielsweise Sozialhilfe erhalten, Lohn beziehen oder Geld in ihr Heimatland überweisen möchten. Zum Artikel

Polizei schießt auf Tatverdächtigen

Ein Familienstreit hat in Ettlingen im Landkreis Karlsruhe zu einem Schusswaffeneinsatz durch die Polizei geführt. Am Ende kam ein Familienvater schwer verletzt ins Krankenhaus. Zum Artikel

Passantin sorgt für geschlossene Bahnschranken

Fast eine Stunde waren am Samstagmorgen zwei Bahnübergänge in Landau geschlossen. Verursacht hatte das laut Polizei eine Frau, die trotz geschlossener Schranken zu Fuß die Bahngleise überqueren wollte. Zum Artikel

Maikäfer kommen dieses Jahr noch nicht in Massen

Trotz einer steigenden Maikäferpopulation rechnen Experten in Rheinland-Pfalz nicht mit einem Massenflug in diesem Jahr. An zwei Orten in der Pfalz gibt es von den Tieren besonders viele. Zum Artikel