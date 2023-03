Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

BAD DÜRKHEIM. Auch in Zeiten der Corona-Krise bleiben Artenschwund und Klimawandel aktuell. Die Arbeit von Naturschutzorganisationen wie der Pollichia muss deshalb weitergehen. Wenn auch zum Teil mit anderen Mitteln. Ein langfristiges Projekt zeichnet sich zudem im Dürkheimer Bruch ab.

Besprechungen und Vorträge finden nun nicht mehr an einem Tisch oder in Sitzungsräumen statt, sondern per Skype, beschreibt Pollichia-Präsident Michael Ochse die Situation. Diese kostenlose