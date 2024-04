Seit 2015 gibt es einen bundesweiten Mountainbike-Kongress, in diesem Jahr findet er zum ersten Mal in der Pfalz statt. Wissensaustausch, Vernetzung und Dialog stehen Anfang Juni im Hohenstaufensaal in Annweiler im Mittelpunkt, hinzu kommen Exkursionen. Veranstalter ist das MTB-Tourismusforum Deutschland, unterstützt von der Pfalz Touristik und dem Mountainbikepark Pfälzerwald. In Annweiler wurde jetzt das Programm vorgestellt, das sich nicht nur an Radsportler richtet.

Mehr zum Thema lesen Sie hier