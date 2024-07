Am 26. Juli beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Die französische Hauptstadt putzt sich heraus, die Sportstätten werden nach und nach fertig. Während die Organisatoren trotz aller Sicherheitsbedenken ein historisches Ereignis versprechen, machen die Einheimischen ihrem Ruf als Nörgler alle Ehre. Wie Paris sich für die Spiele hübsch macht, lesen Sie hier (mit Bildergalerie).

Übrigens: Die RHEINPFALZ ist ab dem 23. Juli in Paris vor Ort. Schon lange waren die Olympischen Spiele nicht mehr so nahe an der Pfalz wie dieses Mal. Viele Pfälzer dürften sich auf den Weg in die französische Hauptstadt machen? Sie auch? Haben Sie eine Geschichte für uns? Ihr direkter Draht nach Paris: Sven.Wenzel@rheinpfalz.de