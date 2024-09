Ein Defizit von fast 21 Millionen Euro und nicht „nur“ von 6,3 Millionen wie zu Jahresbeginn noch in Aussicht gestellt: Ganz unvorbereitet hat die Fraktionen im Frankenthaler Stadtrat diese Hiobsbotschaft von Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) und Finanzdezernent Bernd Leidig (SPD) auf der Sitzung am Dienstagabend nicht angetroffen. Die diversen Gründe dafür waren bereits in der vorbereitenden Sitzung des Finanzausschusses Ende voriger Woche dargelegt worden.

Warum doch nicht alle Fraktionen dem Vorschlag der Verwaltung mittragen wollen, welche Sparten auf den Prüfstand stehen und wie düster die Prognosen für kommendes Jahr ausfallen lesen Sie hier.