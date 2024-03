Die Wohnungsnot verschlimmert sich. Experten schätzen, dass in Deutschland am Ende dieses Jahres zwischen 400.000 und 900.000 Wohnungen fehlen werden. Gemeint ist dabei in der Regel bezahlbarer Wohnraum. Um gegen die Wohnungsnot anzugehen und der darniederliegenden Bauwirtschaft zu helfen, will die Koalition unter anderem das Baugesetzbuch überarbeiten.

Als das größte Problem wird das zu teuer gewordene Bauland angesehen. Mit den anvisierten Lockerungen beim Bauen auf eigenen großen Grundstücken sieht Bundesbauministerin Klara Geywitz besonders für das ländlich geprägten Rheinland-Pfalz Chancen. Doch sollen auch neue Stadtteile wie in den 70er Jahren entstehen? Was ist mit dem Mietrecht?

Zu den unterschiedlichen Fragen hat DIE RHEINPFALZ die Fachleute in der Koalition befragt. Zu den Interviews kommen Sie durch das Anklicken des Links:

