Lkw werden auch in 20 Jahren einen Mercedes-Stern tragen. Und sie werden im südpfälzischen Wörth gebaut. Davon ist Martin Daum überzeugt. Als Vorstandsvorsitzender führt er den Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck, zu dem das größte Lkw-Werk der Welt gehört. Im Interview mit der RHEINPFALZ erklärt Daum, warum das Herz von Daimler Truck dennoch nicht in Wörth schlägt. Klare Worte findet er auch zu Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der Rolle der Deutschen Bahn im Güterverkehr und dazu, welcher Antrieb sich auf Dauer bei Lkw durchsetzen wird. Und warum es ein ehrgeiziges Ziel ist, wenn der Konzern sich erst bis 2036 in Europa vom Diesel verabschieden will.

Mehr zum Thema lesen Sie hier