Nach dem milden, aber feuchten und bewölkten Wochenende kehrt pünktlich zum Beginn der Herbstferien die Sonne zurück. Für den Montag sagt Christian Müller vom Wetterbüro Klima Palatina in Maikammer Tageshöchsttemperaturen um die 24 Grad am Rhein voraus. Sobald sich der Nebel aufgelöst habe, bringe der Tag noch einmal viel Sonnenschein in die Pfalz. „Das wird dann noch einmal ein goldener Oktober“, so der Meteorologe und verweist damit auf eine ruhige Hochdruck-Wetterlage, wie sie sich in der ersten Monatshälfte mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder einstelle. Am Dienstag ziehe dann zwar zwischenzeitlich dichtere Bewölkung auf und es könne vereinzelte Regenschauer geben. Doch der Mittwoch werde wieder heiter und trocken bei Werten bis zu 22 Grad, sagt Müller voraus. Die Nächte seien bei 13 bis 15 Grad für die Jahreszeit sehr mild: „Nachtfrost ist weit und breit nicht in Sicht.“ Danach aber sei es mit der Herrlichkeit vermutlich vorbei, meint Müller, der ab Donnerstag „Achterbahnwetter“ aus wenig Sonne, starker Bewölkung und zeitweise Regen erwartet bei Temperaturen, die verbreitet auf um die 15 Grad sinken.