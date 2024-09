Mit der Öffnung der Haiselscher am Saalbau beginnt am Freitag, 27. September, das Deutsche Weinlesefest in Neustadt. Auf der Bühne in dem Winzerdorf wird bis zum 14. Oktober vor allem an den Wochenenden viel Live-Musik geboten. Am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, öffnet auch der Jahrmarkt mit Kettenkarussell und Riesenrad, der allerdings den Standort wechseln muss. Der Platz vor dem Bahnhof, an dem er in den vergangenen Jahrzehnten zu finden war, wird derzeit umgebaut. Stattdessen werden Straßen, die vom Bahnhof wegführen, für den Verkehr gesperrt. Ein Höhepunkt des Festes ist der Winzerfestumzug am Sonntag, 13. Oktober, mit 100 Festwagen und Fußgruppen. An dessen Ende wird die neue Deutsche Weinkönigin den Zuschauern zuwinken. Deren Wahl ist am 27. September im Saalbau geplant, die neue Pfälzische Weinhoheit wird dort am 4. Oktober gewählt.

Einen genauen Überblick über das Programm und das Verkehrskonzept finden Sie hier.