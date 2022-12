Es ist erst wenige Tage her, seit das rheinland-pfälzische Innenministerium dem Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ mit fast einem Jahr Verspätung erneut Akten vorgelegt hat. Die Lieferung ist das Ergebnis einer internen Revision. Der neue Innenminister Michael Ebling (SPD) hat den früheren saarländischen Innenstaatssekretär Christian Seel (CDU) engagiert, um in den Postfächern des Ministeriums und der Polizeipräsidien nachzuschauen. Am Freitag nun haben die elf Abgeordneten des U-Ausschusses zum wiederholten Mal Mitarbeiter des Innenministeriums, insbesondere des Polizeilichen Lagezentrums vernommen. Dabei näherte er sich auch der Kernfrage, um die er im Grunde seit fast einem Jahr ringt: War zu erkennen, dass das Ahrtal gerade von einer Flutwelle katastrophalen Ausmaßes überrollt wurde? Hätten politisch Verantwortliche vor Ort oder auf der Ebene des Landes Maßnahmen ergreifen können, durch die mehr Menschen am Leben geblieben wären?

Unseren ausführlichen Bericht aus dem Untersuchungsausschuss können Sie hier lesen.