Der Honda Jazz galt schon immer als Raumwunder und kann dieses Prädikat auch in der jetzigen Generation verteidigen, selbst wenn er in der Kofferraumgröße bis unters Dach mit nun 1,2 Kubikmetern rund 100 Liter eingebüßt hat: Der tiefgelegte Gepäckraumboden und leicht klappbare Sitze der im Verhältnis 2:1 teilbaren Rückbank machen Transporte zum Kinderspiel, zumal angesichts einer niedrigen Ladekante in nur 59 Zentimetern über dem Boden.

