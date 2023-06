So war Apache 207 als Schüler

Rapper Apache 207 ist in Deutschland zu einem Superstar geworden. Sein neues Album „Gartenstadt“ hat die Charts gestürmt. Hat sich der Erfolg schon zu Schulzeiten am Theodor-Heuss-Gymnasium abgezeichnet? Wir haben mit seinem ehemaligen Musiklehrer Tobias Altvater gesprochen. Zum Artikel

Der neue Gault & Millau und die Pfalz

Der neue „Gault & Millau“-Restaurantführer ist da. Die Höchstwertung, fünf Kochmützen, wurde für ganz Deutschland nur fünf Mal vergeben, die Pfalz ist nicht dabei. Doch auch hier gibt es „Gault & Millau“-ausgezeichnete Spitzenküche. Zum Artikel

Mark Forster auf dem „Betze“: Fragen und Antworten

Im fünften Anlauf ist es so weit: Popstar Mark Forster tritt bei seinem „Heimspiel“ im Fritz-Walter-Stadion auf. Wir beantworten die wichtigsten Fragen: Gibt es noch Tickets? Wo kann man parken? Wie läuft der Einlass? Zum Artikel

In diesen Kommunen gibt es Grill-Verbote

Die Trockenheit erhöht die Brandgefahr in großen Teilen Deutschlands. Laut Experten ist der Mensch oft Verursacher. Deshalb ist das Grillen in vielen Städten in Rheinland-Pfalz bereits reglementiert – manche verschärfen die Regeln aber. Zum Artikel

Unwetter breiten sich in der Pfalz aus

In der Pfalz kündigen sich ab Dienstag teils starke Unwetter an. Besonders extrem wird es gegen Ende der Woche. Erste Gewitter könne es schon in der Nacht auf Dienstag geben. Zum Artikel

17-Jähriger in Freibad gestorben: Die Ursache

Polizei und Staatsanwaltschaft haben neue Details zum tödlichen Unglück im Bergbad Heltersberg bekannt gegeben, bei dem ein 17-Jähriger in der Nacht zum Sonntag gestorben ist. Zum Artikel

Jedem zehnten Krankenhaus droht die Insolvenz

Unter dem Motto „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ wollen Kliniken am Dienstag bundesweit Missstände aufzeigen. Unterdessen könnte die Krankenhausreform die Kliniklandschaft in Deutschland grundlegend verändern. Zum Artikel

„Die Hälfte kann nicht schwimmen“

Mit der Temperatur steigt auch die Anzahl der Badeunfälle. Eine Beamtin der Wasserschutzpolizei hat uns erklärt, warum es häufig Migranten sind, die ertrinken. Zum Artikel

Deutsche Post DHL benennt sich um

Die Deutsche Post DHL Group bekommt einen neuen Namen. Der global aufgestellte Konzern heißt künftig DHL Group, wie das Bonner Unternehmen am Montag mitteilte. Der Namensteil „Deutsche Post“ fällt weg. Zum Artikel

Achtung, Fettnäpfchen!

Wer die Sprache des Urlaubslandes nicht beherrscht, macht sich gerne mal mit Händen und Füßen verständlich. Aber Achtung: Selbst Gesten,die wir in Deutschland positiv finden, können woanders völlig andere Bedeutungen haben. Zum Artikel