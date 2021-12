Elternvertreter von insgesamt 74 Kindertagesstätten im Landkreis Südliche Weinstraße sollen am 15. Dezember anlässlich von Wahlen in einer Schulaula in Bad Bergzabern zusammenkommen. Es gibt Widerstand aus den eigenen Reihen. Solch ein Treffen sei angesichts der Infektionslage nicht akzeptabel. Dem Vorstand des Kreiselternausschusses (KEA) wird Untätigkeit vorgeworfen. Das Gremium hätte sich dafür einsetzen müssen, dass die Veranstaltung online abgehalten oder verschoben wird, so die Kritik. Der KEA hält dagegen. Verantwortlich für die Durchführung und Organisation des Treffens sei nämlich das Jugendamt, das sich wiederum an die Vorgaben des Landes hält. Im Kita-Gesetz sei vorgegeben, dass diese Vollversammlung als Präsenzveranstaltung abgehalten werden soll. Es sollen dort unter anderem in einer geheimen Wahl Delegierte für die übergeordnete Landeselternvertretung bestimmt werden. Währenddessen haben Mitglieder wegen der Infektionslage ihre Teilnahme schon abgesagt.

