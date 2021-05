Die Eulen Ludwigshafen gewannen verdient mit 24:19 (8:12) beim HC Erlangen. Ein ganz wichtiger Sieg im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga. Die Gäste haben die schlechte Nachricht vor dem Spiel gut verkraftet. Dominik Mappes fiel kurzfristig aus. Der Spielmacher hatte Probleme mit dem Knie.

Doch Pascal Bührer füllte die Lücke sehr gut aus. Nicht nur er spielte stark. Torwart Martin Tomovski hielt glänzend. Er parierte jeden zweiten Ball im Spiel – ein Traumquote. Der Nordmazedonier war sichtlich beflügelt von den guten Qualifikationsspielen zur Handball-Europameisterschaft. Nordmazedonien beendete die Gruppenphase punktgleich mit Weltmeister Dänemark.

Konzentriert und konsequent

„Unfassbar. Ich habe immer das Gefühl, wenn Martin von der Nationalmannschaft kommt, ist er anderer Typ“, sagte Rückraumspieler Hendrik Wagner. Die herausragende Leistung der Eulen in Halbzeit eins war Grundlage für den Vier-Tore-Vorsprung zur Pause (12:8). Das Team arbeitete konzentriert und konsequent. So setzten sich die Eulen Mitte der ersten Halbzeit ab. Erlangen schaffte es zehn Minuten lang nicht, die Eulen-Abwehr zu überlisten. 10:7 führten die abstiegsbedrohten Ludwigshafener am Ende dieser Erlanger Durststrecke.

Lange Pause tut gut

Die Eulen blieben bei ihrer Linie. Erlangen versuchte es zeitweise mit dem siebten Feldspieler. Das war aber nur bedingt erfolgreich. Ludwigshafen wirkte spritziger. 15 Tage Pause hatten die Eulen. Gerade in der Schlussphase hielt Ludwigshafen dem zunehmenden Druck der Franken stand. „Wir hatten einen klaren Plan. Man sieht in den letzten Spielen immer mehr, dass wir noch mehr zusammengewachsen sind. Jeder auf dem Feld war heute dabei du auch jeder auf der Bank. Das war ein guter Beginn für die kommenden Spiele“, sagte Rückraumspieler, der mit sieben Toren bester Werfer war.

Nun zwei Heimspiele

Mit sechs Toren folgte Pascal Durak. „Das war ein sehr wichtiger Sieg, nachdem Balingen in Magdeburg vorgelegt hatte. Wer weiß, wenn wir vielleicht gegen den Bergischen HC was holen und gegen Nordhorn, dann sieht es schon wieder ganz anders aus“, sagte Durak: „Wir können Abstiegskampf. Wir spielen nicht umsonst vier Jahre in der Bundesliga. Am Donnerstag nun geht es gegen den Bergischen HC (19 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle). Der Sieg in Erlangen jedenfalls war ein gelungener Auftakt zur Aufholjagd.