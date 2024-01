Die Riedbahn von Mannheim nach Frankfurt geht erst zwei Tage später als geplant in Betrieb, statt am kommenden Montag erst am Mittwoch, 24. Januar. Auf der Strecke von Mannheim über Frankenthal nach Mainz gilt trotzdem ab 22. Januar wieder der reguläre Fahrplan.

Eigentlich sollte auch auf der Riedbahn ab Montag, 22. Januar, wieder der reguläre Fahrplan in Kraft treten. Weil sich wegen des Wintereinbruchs die Bauarbeiten verzögert haben, steht die Strecke erst zwei Tage später komplett zur Verfügung. Fahrten über die Strecke von Mannheim nach Frankfurt sind nicht möglich. ICE werden umgeleitet, nur ein Teil der Züge bedient Mannheim, die anderen werden an Mannheim vorbei geleitet. Im Pfälzer Regionalverkehr gilt aber wieder der reguläre Fahrplan. Auch der RE4 von Karlsruhe über Germersheim und Speyer nach Mainz soll wieder fahren. Auf der Strecke von Ludwigshafen nach Mainz sind aber wegen der vielen umgeleiteten Fernzüge Verspätungen im Regionalverkehr wahrscheinlich.