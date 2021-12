Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dazu aufgerufen, eine Corona-Impfpflicht nur als letztes Mittel im Kampf gegen die Pandemie in Betracht zu ziehen. Vorschriften zu einer Impfpflicht „sind ein absolut letztes Mittel und nur anzuwenden, wenn alle anderen machbaren Optionen zur Verbesserung der Impfaktivität ausgeschöpft wurden“, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, am Dienstag in Kopenhagen.

Auch in Deutschland wird derzeit angesichts einer heftigen vierten Corona-Welle über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Am Dienstag brachten die Parteien der neuen Ampel-Koalition einen Entwurf zur neuerlichen Änderung des Infektionsschutzgesetzes ein. Dabei soll es zunächst um eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe gehen, die ab März 2022 gelten soll.