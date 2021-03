Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt bis auf Weiteres die Fortsetzung der Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca. „Die WHO ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen“, teilte die Organisation am Mittwoch in Genf mit.

Deutschland und mehrere weitere Länder haben die Impfungen mit Astrazeneca derzeit ausgesetzt. Anlass waren Fälle mit Thrombosen (Blutgerinnseln) in den Hirnvenen, die in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung gemeldet wurden.

Am Donnerstag wird eine Empfehlung zur Sicherheit des Impfstoffs von der Europäischen Arzneimittelbehörde erwartet.

