Ein Supermarkt-Dieb hat am Freitagabend einen Polizisten angegriffen, in dem er ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hat. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, hatten der mutmaßliche Täter und ein Komplize gegen 20.30 Uhr in einem Supermarkt im Etzelweg zunächst zwei Whisky-Flaschen in ihrem Rucksack verschwinden lassen. Beide verließen laut Polizei den Markt ohne zu bezahlen. Ein Polizist habe sich zufällig privat in besagtem Supermarkt aufgehalten und die Situation beobachtet. Als er einen der mutmaßlichen Täter daraufhin auf die Tat angesprochen und sich als Polizist zu erkennen gegeben habe, soll der Whisky-Dieb das Pfefferspray aus seiner Hosentasche gezogen und den Beamten sofort ins Gesicht gesprüht haben. Beide Täter seien danach in einem Taxi geflohen. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.