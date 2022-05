Sie sei in einer Notlage, das Handy kaputt, der Empfang schlecht und sie habe eine neue Nummer – so meldete sich die Tochter einer 58-Jährigen aus Altrip per Whatsapp. Scheinbar. Denn hinter der Nachricht steckten einmal mehr Betrüger, wie die Polizei mitteilt. Die Altriperin glaubte jedoch daran, dass es ihrer Tochter schlecht gehe, und überwies einen vierstelligen Geldbetrag. Eine weitere Geldforderung am Folgetag konnte die richtige Tochter der Frau noch rechtzeitig verhindern. Die Polizei rät nun einmal mehr, Vorsicht walten zu lassen und keine Geldbeträge ohne Rückversicherung zu überweisen. Sie bittet zudem, im Verwandten- und Bekanntenkreis über diese Betrugsmasche aufzuklären.