Seit Dienstag wurde flächendeckend vor dem Wintereinbruch Mitte der Woche gewarnt. Die einen fanden’s gut, den anderen ging es auf die Nerven. Auch in der RHEINPFALZ-Redaktion gehen die Meinungen auseinander. Wir haben die Argumente zusammengefasst, hier können Sie lesen, was für und was gegen Wetterwarnungen spricht.