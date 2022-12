Für Mittwoch prognostizieren die Wetterfrösche von „Klima-Palatina“ in Maikammer für die Pfalz bei 0 bis +1 Grad am Rhein und -4 Grad im Bergland leichten Schneefall mit Glättegefahr in der Pfalz. Für den Donnerstag und den Freitag bleibt es Wetterexperte Christian Müller zufolge im Bergland bei leichtem Dauerfrost bei der erhöhten Glättegefahr. Das nächste Adventswochenende könnte erneut Schnee oder Schneeregen bringen.

An diesem Sonntag war es überall in der Pfalz trocken und frostig: Am kältesten war es Müller zufolge in Ramstein im Kreis Kaiserslautern mit -6,2 Grad und in Pirmasens mit -5,3 Grad. Die Wetterstation auf dem Kalmit-Turm meldete -4,8 Grad. Auch am Rhein lagen die Tiefstwerte in der Früh bei -4,3 Grad (Römerberg) und -3,4 Grad in der Südpfalz. Die trocken-kalte Witterung setzt sich laut Müller zunächst an diesem Montag und Dienstag fort – mit leichtem Dauerfrost im Pfälzerwald -3 Grad. Ob es weiße Weihnachten geben werde, sei noch unsicher. „Es bleibt spannend“, meint Wetterfrosch Müller.