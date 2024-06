Im Norden von Rheinland-Pfalz und Teilen der Pfalz sind heute Unwetter mit Sturm und Starkregen möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, kann es ab Mittag in der West- und Nordpfalz zu schweren Gewittern kommen. Vereinzelt seien auch Superzellen mit Orkanböen bis zu 120 Kilometer pro Stunde und Hagel möglich. Auch Tornados seien nicht ausgeschlossen. Lokal könnten 30 Liter Regen pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit fallen.

Am Mittwoch ist es der Vorhersage zufolge wechselnd bewölkt oder wolkig. Im Süden sind lokal weiter Gewitter möglich, am Nachmittag fällt dann nur noch vereinzelt Regen. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden um 22 Grad und um 28 Grad, in der Eifel um 19 Grad.