Am Samstagnachmittag kann es in der Pfalz und im Saarland erneut zu Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Gewittern kommen. Das steht im Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD, Stand: 10.28 Uhr). Ein Tief bei den Britischen Inseln bringe von Westen her zunehmend feuchtwarme Meeresluft heran. Deshalb sind einzelne Gewitter mit Starkregen bei 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter, zum Abend örtlich 25 bis 35 Liter pro Quadratmeter, in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen. Auch Sturmböen aus Süd mit 70 bis 80 Stundenkilometern (Beaufortskala 8 bis 9) können übers Land fegen. In der Nacht zum Sonntag lässt die Gewittergefahr laut DWD nur zögerlich nach.