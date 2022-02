[Aktualisiert: 17.46 Uhr] Der Deutsche Wetterdienst warnt: In der Pfalz drohen am Donnerstagabend Sturmböen (Stufe 2 von 4), die Menschen sollen sich daher vor allem vor herunterfallenden Gegenständen und Ästen hüten. Und in den Folgestunden droht Glätte, die bis zum Freitagvormittag gefährlich werden kann. Auch für die Stadt Mannheim warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen.