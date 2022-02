Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) in der Pfalz am frühen Abend. Betroffen sind ab etwa 17 Uhr alle Städte und Kreise der Pfalz. Auch für die Stadt Mannheim warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen.

Dabei soll vor allem auf herunterfallende Gegenstände und Äste geachtet werden. Wir berichten weiter.