Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstagmittag vor starken Gewittern in der Pfalz. Für Stadt und Kreis Kaiserslautern, den Donnersbergkreis, den Kreis Südliche Weinstraße, die Stadt Pirmasens und den Kreis Südwestpfalz, den Kreis Kusel und den Kreis Bad Dürkheim haben die Wetterexperten Warnstufe 2 von 4 herausgegeben. Örtlich kann es Blitzschlag geben, heißt es in der Warnung. Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Besonders sei auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände zu achten. Während des Platzregens seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.