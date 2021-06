Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am späten Montagabend Warnungen vor Gewitter und Unwetter für weite Teile der Pfalz herausgegeben. In den westpfälzischen Kreisen Kusel und Kaiserslautern sowie in der Südwestpfalz warnt der DWD darüber hinaus mit der zweithöchsten Warnstufe (3 von 4) vor schwerem Gewitter.